Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannter greift queeres Paar an - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 23 Jahre alter Transmann und sein 21-jähriger Partner stiegen am Montag (27.07.2026) gegen 12.25 Uhr aus einem Linienbus an der Haltestelle "Stadtmitte" in der Markgröninger Straße in Asperg aus.

Unvermittelt näherte sich von hinten ein noch unbekannter Mann, schrie die beiden an und bezeichnete sie unter anderem als verrückt. Als das Paar dies ignorierte und weitergehen wollte, kam der Unbekannte dem 21-Jährigen sehr nah, sodass der 23-Jährige dazwischenging.

Daraufhin begann der Tatverdächtige den 23-Jährigen zu schlagen, nahm ihn in den Schwitzkasten und rang ihn zu Boden. Der 21-Jährige versuchte, seinem Partner zu helfen und wurde dabei ebenfalls von dem Unbekannten geschlagen. Erst, als eine Gruppe unbekannter Männer dem Paar zur Hilfe kam, ließ der Tatverdächtige von den beiden ab. Kurz darauf ergriff er die Flucht in Richtung Friedhof. Der 23-Jährige konnte den Unbekannten kurz nochmals einholen. Nach einem weiteren Gerangel flüchtete er jedoch endgültig.

Der Tatverdächtige wird als etwa 20 Jahre alt mit gebräunter Haut und schlanker Statur beschrieben. Er soll etwa 175 cm groß sein und kurzes dunkles Haar haben. Bekleidet war er mit einem hellgrauen Pullover und einer gleichfarbigen Jogginghose.

Sowohl der 23- als auch der 21-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Der Polizeiposten Asperg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 15001-70 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere werden die Personen gesucht, die dem Paar zur Hilfe gekommen waren.

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