Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einsatz nach Personenunfall im Bereich Haltstelle Südbahnhof (Schönbuchbahn) seit 12.00 Uhr beendet

Ludwigsburg (ots)

Der Einsatz nach einem Personenunfall im Bereich der Haltestelle Südbahnhof bzw. der Tübinger Straße in Böblingen, der sich am Dienstag (28.07.2026) gegen 07.50 Uhr ereignete, ist seit kurz nach 12.00 Uhr beendet. Die Schönbuchbahn fährt seitdem wieder.

Wie wir bereits berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6322595), war es gegen 07.50 Uhr am Bahnübergang im Bereich der Haltestelle Südbahnhof bzw. der Tübinger Straße zu einem Personenunfall gekommen. Eine 86-jährige Frau soll den Bahnübergang überquert haben, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Signalanlage für den Straßenverkehr Rot gezeigt habe und die Schranken bereits geschlossen gewesen seien. Der verantwortliche 30-jährige Zugführer habe noch gehupt und eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Trotzdem dürfte es zu einem Zusammenstoß zwischen der Frau und dem Zug gekommen sein, worauf die 86-Jährige auf den Boden stürzte. Die schwer verletzte 86 Jahre alte Frau wurde im Anschluss von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Im Zug hatten sich zum Unfallzeitpunkt 103 Personen sowie zwei Zugführer befunden. Auf dem Bahnsteig stand eine Schulklasse bestehend aus 21 Schülerinnen und Schülern sowie zwei Lehrkräften. Diese begaben sich nach dem Unfall in die nahegelegene Schule, wo sie durch Fachpersonal der Feuerwehr betreut wurden. Die Eltern wurden kontaktiert und konnten ihre Kinder dort abholen.

Neben den beiden Zugführern, die einer psychologischen Unfallbetreuung zugeführt wurden, mussten insgesamt 19 Personen vom Rettungsdienst vor Ort betreut werden. Der Großteil war durch das Ereignis geschockt, während mehrere Personen jedoch auch Kreislaufbeschwerden hatten.

Während des Einsatzes war die Tübinger Straße gesperrt.

Seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter eingesetzt.

Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befanden sich auch ein Notfallmanager und ein Eisenbahnbetriebsleiter der Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft vor Ort im Einsatz.

Kurz nach 12.00 Uhr waren die Maßnahmen am Bahnübergang beendet. Hierauf konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg dauern an.

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