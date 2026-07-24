POL-LB: Leonberg-Ramtel: Scheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (23.07.2026) zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr in Sindelfingen. Der Unbekannte touchierte das Heck eines am Fahrbahnrand des Gansackerwegs geparkten Mercedes und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Unter der Tel. 07031 697-0 sowie per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de ...

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