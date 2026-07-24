POL-LB: Leonberg-Ramtel: Scheibe eingeschlagen
Ludwigsburg (ots)
Eine noch unbekannte Person schlug am Donnerstagvormittag (23.07.2026) zwischen 08:30 Uhr und 12:45 Uhr mit einem Gegenstand die Heckscheibe eines Peugeot 5008 ein, der in der Gerlinger Straße in Leonberg geparkt war. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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