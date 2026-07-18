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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: POL-LB: Nachtragsmeldung BAB A8/A81 Kreuz Stuttgart: Aktuelle Sperrung der Überleitung von der A8 aus Karlsruhe kommend auf die A81 in Fahrtrichtung Singen

Ludwigsburg (ots)

Der aufgrund eines technischen Defekts liegengebliebener Schwertransport konnte am 18.07.26 gegen 01:40 Uhr die Fahrt fortsetzen. Die Sperrung der Überleitung konnte aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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