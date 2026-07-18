POL-LB: POL-LB: Nachtragsmeldung BAB A8/A81 Kreuz Stuttgart: Aktuelle Sperrung der Überleitung von der A8 aus Karlsruhe kommend auf die A81 in Fahrtrichtung Singen

Ludwigsburg (ots) - Über ein Fenster, das er aufhebelte, gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag (17.07.2026) in das Innere einer Gaststätte in der Myliusstraße in Ludwigsburg. Anschließend brach der Unbekannte einen Geldspielautomaten auf und entwendete enthaltenes Bargeld in noch unbekannter Höhe, bevor er sich davon machte. Bislang ist die Höhe des hinterlassenen Sachschadens noch nicht ...

mehr