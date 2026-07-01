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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen/Nordhorn - Polizei bietet kostenlose Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagengespanne an

POL-EL: Meppen/Nordhorn - Polizei bietet kostenlose Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagengespanne an
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Meppen/Nordhorn (ots)

Mit Beginn der Ferienzeit steigt auch der Reiseverkehr mit Wohnmobilen und Wohnwagengespannen. Häufig ist es für Fahrer jedoch schwierig, das tatsächliche Gesamtgewicht sowie die Achs- und Stützlast ihres Fahrzeugs richtig einzuschätzen. Überladungen oder eine falsche Beladung können das Fahrverhalten erheblich beeinträchtigen und die Verkehrssicherheit gefährden.

Die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim bietet daher erneut eine kostenlose Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagenanhänger an. Zusätzlich werden die Fahrzeuge auf technische Mängel überprüft und die Reisenden erhalten wertvolle Hinweise für eine sichere Urlaubsfahrt.

Die Termine im Überblick: 

   - Freitag, 3. Juli 2026, 12:00 bis 16:00 Uhr auf dem Parkplatz 
     der Berufsbildenden Schulen in Meppen
   - Samstag, 4. Juli 2026, 10:00 bis 14:00 Uhr auf dem Parkplatz 
     hinter dem Hotel/Restaurant Rammelkamp in Nordhorn

Die Polizei lädt alle Interessierten ein, das kostenlose Angebot vor Reiseantritt zu nutzen und so einen wichtigen Beitrag zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu leisten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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