Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Über ein Fenster, das er aufhebelte, gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag (17.07.2026) in das Innere einer Gaststätte in der Myliusstraße in Ludwigsburg. Anschließend brach der Unbekannte einen Geldspielautomaten auf und entwendete enthaltenes Bargeld in noch unbekannter Höhe, bevor er sich davon machte. Bislang ist die Höhe des hinterlassenen Sachschadens noch nicht bezifferbar. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

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