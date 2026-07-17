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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: e-Scooter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Eine 36-jährige Fahrradfahrerin war am Donnerstag (16.07.2026) gegen 20:00 Uhr auf der Osterholzallee in Ludwigsburg in Fahrtrichtung Maxstraße unterwegs, als plötzlich ein noch unbekannter Fahrer eines e-Scooters aus einer Hauseinfahrt kam, die Osterholzstraße überquerte und mit der 36-Jährigen zusammenstieß. Anschließend machte der Unbekannte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden am Fahrrad der 36-Jährigen in Höhe von etwa 50 Euro zu kümmern. Zeugenaussagen werden unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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