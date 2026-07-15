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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Kupferdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag (13.07.2026) und Dienstag (14.07.2026) die kupfernen Dachverkleidungen einer Aussegnungshalle auf einem Waldfriedhof in der Hildrizhauser Straße in Herrenberg. Mutmaßlich stiegen die Unbekannten auf das Dach der Aussegnungshalle und demontierten die entsprechenden Kupferteile. Hierbei wurden die Täter vermutlich gestört, da einige Teile transportbereit zurückgelassen wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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