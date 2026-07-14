Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Exhibitionist aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Eine 27 Jahre alte Frau befand sich am Montag (13.07.2026) gegen 20.15 Uhr im Salamander-Stadtpark, als ein Mann im Bereich der Teichanlage seinen Penis entblößte. Als der Mann zu masturbieren begann, verständigte sie die Polizei.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Kornwestheim konnten den 71 Jahre alten Tatverdächtigen kurz darauf noch im Park vorläufig festnehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen rechnen.

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