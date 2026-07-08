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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: zwei Verletzte nach Fahrradunfall

Ludwigsburg (ots)

Eine Kollision zweier Pedelecfahrer forderte am Dienstag (07.07.2026) in Kornwestheim zwei Verletzte. Ein 35-Jähriger fuhr gegen 20:40 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Stuttgarter Straße, während zeitgleich ein 38-Jähriger auf der Güterbahnhofstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Mutmaßlich übersah der 35-Jährige den von rechts kommenden 38-Jährigen, so dass beide Pedelec-Fahrer im Einmündungsbereich zusammenstießen und stürzten. Der 38-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und konnte nach Erstversorgung vor Ort wieder entlassen werden. Der 35-Jährige hingegen wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Pedelecs beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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