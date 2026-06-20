LPI-G: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

Gera (ots) - Gera. Über einen Beitrag in den sozialen Medien wurde die Polizei am Freitagvormittag (19.06.2026) auf mehrere bundeswehrkritisch abgeänderte Plakate aufmerksam gemacht, die an einer Straßenbahnhaltestelle in der Küchengartenallee angebracht worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte die Plakatimitate im Stil von Werbemotiven der ...

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