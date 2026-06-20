LPI-G: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen
Greiz (ots)
Weida. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Jugendlichen aus dem Bereich Weida wird auf Wunsch der Familie zurückgenommen. Die Polizei bittet darum, veröffentlichte Fotos und personenbezogene Daten aus den sozialen Medien zu entfernen.<PW>
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