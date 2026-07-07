Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Zeppelinstraße - Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (06.07.2026) war eine 47 Jahre alte Opel-Lenkerin gegen 15.45 Uhr in Böblingen in der Zeppelinstraße unterwegs. Als sie die Straße im Bereich eines Gymnasiums befuhr, dürfte sie ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug gestreift haben. Zunächst setzte die Frau ihre Fahrt fort, bevor sie an einer geeigneten Stelle wendete und zurückfuhr. Nachdem sie kein beschädigtes Fahrzeug feststellen konnte, fuhr sie zur Polizei, wo der Sachverhalt aufgenommen wurde. Da der Schaden am Opel der 47-Jährigen durchaus sichtbar ist, muss davon ausgegangen werden, dass auch der Schaden am noch unbekannten Fahrzeug erkennbar sein müsste. Insgesamt wird der Sachschaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und insbesondere den Fahrer bzw. Besitzer des beschädigten Fahrzeugs sich zu melden.

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