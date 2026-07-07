Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 64-Jährige spuckt Frau ins Gesicht

Ludwigsburg (ots)

Trotz bereits bestehenden Hausverbotes begab sich eine 64 Jahre alte Frau am Montag (06.07.2026) gegen 18.15 Uhr auf das Gelände eines Lebensmitteldiscounters in der Olgastraße in Holzgerlingen. Sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindend, spuckte die 64-Jährige im Eingangsbereich des Ladens einer noch unbekannten Kundin ins Gesicht. Sowohl die noch unbekannte Frau als auch die 64-Jährige waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Die 64-Jährige konnte kurz darauf in der Nähe angetroffen werden. Ihr wurde ein Platzverweis für den betroffenen Lebensmitteldiscounter erteilt.

Der Polizeiposten Holzgerlingen sucht Zeugen des Vorfalls und bittet insbesondere die betroffene Kundin, sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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