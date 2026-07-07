Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Einbruch in Schulzentrum

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (04.07.2026), 18.00 Uhr und Montag (06.07.2026), 06.30 Uhr in ein Schulzentrum in der Berkenstraße in Holzgerlingen ein. Mutmaßlich schlugen die Täter ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäudeinnere, wo sie diverse Schränke mutmaßlich auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten.

In einem Sekretariat versprühten die Unbekannten den Inhalt eines Feuerlöschers auf Möbeln und elektronischen Geräten, sodass sich der Sachschaden auf insgesamt mehrere Tausend Euro belaufen dürfte. Ob die Täter etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Holzgerlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

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