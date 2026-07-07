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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Geldspielautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Die Geldkassetten zweier Geldspielautomaten entwendeten noch unbekannte Täter am Dienstag (07.07.2026) zwischen 01.30 Uhr und 06.00 Uhr aus einer Gaststätte in der Ulrichstraße in Ludwigsburg. Zuvor waren die Unbekannten in das Gebäude eingebrochen und hatten die beiden Automaten aufgehebelt.

Weder die Höhe des Sachschadens noch des Diebesgutes kann derzeit genau beziffert werden.

Unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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