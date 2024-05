Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: Unfall - Renault umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Montag (06.05.2024) gegen 09.10 Uhr in der Bilfinger Straße in Geisingen zu einem Unfall, bei dem ein Renault auf die Seite kippte. Ein 79 Jahre alter Renault-Lenker befuhr die Bilfinger Straße bergauf, als er gegen einen geparkten Chevrolet stieß und in der Folge zur Seite kippte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Chevrolet auf einen davor abgestellten Ford geschoben. Der 79-jährige Fahrer musste aus seinem PKW befreit werden. Er wurde vermutlich nur leicht verletzt, kam zur Beobachtung aber mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Renault des 79-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt 30.000 Euro belaufen.

