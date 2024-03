Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: 32-Jähriger leistet massiv Widerstand in Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Mit einem äußerst aggressiven Kunden bekamen es am Dienstag (19.03.2024) gegen 11.20 Uhr zunächst Mitarbeitende eines Einkaufsmarkts in der Eglosheimer Straße in Asperg und anschließend Polizeibeamtinnen und -beamte zu tun. Der Mann war von einer 58 Jahre alten Kassiererin gebeten worden, seinen mitgeführten Rucksack zu öffnen. Sofort reagierte der 32-Jährige aggressiv, baute sich vor der Frau auf und beleidigte sie. Da er sich nicht beruhigen wollte, bat die Kassiererin das restliche Personal um Hilfe. Einer 62-jährigen Angestellten und einem 30 Jahre alten Mitarbeiter schlug der 32-Jährige hierauf ins Gesicht. Zwei weitere 53- und 34-jährige Mitarbeiter brachten den Kunden schließlich zu Boden und fixierten ihn bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte des Polizeireviers Kornwestheim. Diese legten ihm unter heftiger Gegenwehr Handschließen an. Da sich der 32-Jährige immer noch nicht beruhigen ließ, musste er ein weiteres Mal von den Einsatzkräften zu Boden gebracht werden, bevor er dann zu einem der Streifenwagen getragen werden musste. Während des gesamten Einsatzes beleidigte er die Polizeibeamtinnen und - beamten und trat und schlug nach ihnen. Auch auf dem Polizeirevier verhielt sich der 32-Jährige, der gemäß Atemalkoholtest über 1,8 Promille hatte, aggressiv, so dass er letztlich bis gegen 22.00 Uhr in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers bleiben musste. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.

