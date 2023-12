Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mülleimerbrand

Ludwigsburg (ots)

Am späten Samstagabend (16.12.2023) wurde gegen 22 Uhr durch bislang unbekannte Täterschaft an Mülleimern auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Realschule in Kornwestheim Feuer gelegt. Es brannten zwei kleine Mülltonnen aus Metall sowie zwei große Müllbehälter für Plastik und Restmüll. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Ermittlungen zu Brandursache und Verursacher dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel.: 07154/13130, kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

