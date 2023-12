Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich mit Schmuck machte sich ein noch unbekannter Einbrecher am Donnerstag (30.11.2023) aus dem Staub, nachdem er sich gewaltsam Zugang in ein Haus in der Schillerstraße in Ehningen verschafft hatte. Zwischen 08.00 Uhr und 19.15 Uhr versuchte der Täter zunächst ein Fenster und eine Terrassentür aufzuhebeln. Mutmaßlich da er scheiterte, schlug er schließlich die Scheibe der Terrassentür ein und gelangte so ins Innere des Hauses. Er durchsuchte dann das Erdgeschoss, wobei ihm der Schmuck in die Hände gefallen sein dürfte. Weder der Wert des Schmuckes noch die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen derzeit fest. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell