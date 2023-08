Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Diebstahl aus Wohnungen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (15.08.2023), gegen 15.35 Uhr, sollen sich ein bis zwei Erwachsene und vermutlich ein Kind oder Jugendlicher in der Schönbuchstraße in Gärtringen aufgehalten und nach derzeitiger Ermittlungen eine 84-jährige Frau bestohlen haben. Die unbekannten Personen klingelten an der Haustür der Frau und während sie eine erwachsene Person in ein Gespräch verwickelte, soll eine jüngere männliche Person unter dem Arm der Seniorin hindurch in die Wohnung geschlüpft sein. Aus dem Wohnzimmer habe der Unbekannte eine Schatulle mit Schmuck in dreistelligem Wert entwendet. Anschließend machten sich die Tatverdächtigen aus dem Staub. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht weitere Geschädigte und Zeugen, die die Unbekannten beobachtet haben.

