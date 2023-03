Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 16 Jahre alter Fußgänger am Montag (27.03.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 20.45 Uhr an einem Kreisverkehr im Bereich der Schwenninger und der Berliner Straße in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 71 Jahre alter Seat-Lenker fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte diesen in Richtung Berliner Straße verlassen. Hierbei übersah er mutmaßlich den Jugendlichen, der im Begriff war, die dortige Fahrbahn an einem Fußgängerüberweg zu überqueren. Es kam zur Kollision und der 16-Jährige stürzte. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 3.500 Euro geschätzt.

