Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Gaststättenkontrollen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden in Remseck am Neckar insgesamt zehn Spielhallen, Gaststätten und Shishabars kontrolliert. An der etwa sechsstündigen Kontrollaktion waren sowohl Beamte des Polizeiposten Remseck am Neckar sowie des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidium Ludwigsburg als auch Kräfte des Ordnungs- und Gewerbeamtes der Stadt Remseck am Neckar beteiligt. Dabei wurden unterschiedlichste Verstöße festgestellt. So wurde fünf Mal gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen, in drei Fällen war ein Feuerlöscher abgelaufen und in drei Fällen die Rettungswege zugestellt oder nicht passierbar. In einer kontrollierten Shishabar war kein Gefahrenhinweis bezüglich der Kohlenmonoxidkonzentration (CO) im Raum angebracht, in einer anderen waren zu wenig CO-Melder für die Räumlichkeiten vorhanden. In den kontrollierten Spielhallen entsprachen die Automaten in sechs Fällen nicht den Verordnungen, in einer Lokalität wurde trotz fehlender Genehmigung Shisha geraucht. Insgesamt wurden 22 Verstöße festgestellt.

