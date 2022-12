Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Linienbus

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 25.000 Euro Sachschaden kam es am Dienstag gegen 12:25 Uhr im Bereich der Sindelfinger Straße in Maichingen. Ein 52-jähriger Traktor-Lenker mit angehängtem landwirtschaftlichen Pflug befuhr die Sindelfinger Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe einer Tankstelle wollte er nach links abbiegen, musste jedoch zunächst aufgrund Gegenverkehr verkehrsbedingt halten. Ein dahinterfahrender 72-jähriger Linienbus-Lenker wollte rechts an dem Traktor vorbeifahren. Mutmaßlich schätze der 72-Jährige den Abstand zum Traktor falsch ein und blieb mit seinem Bus, indem sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste befanden, am Arbeitsgerät des Traktors hängen. Hierdurch wurde die gesamte linke Seite des Linienbusses beschädigt, zudem sprangen alle Fenster auf der Fahrerseite. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass beim Busfahrer die benötigte Führerscheinklasse zum Fahren von Bussen abgelaufen war. Somit war der 72-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

