Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mann in Bahnhofsunterführung niedergestochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es in der Bahnhofsunterführung in Kornwestheim zu einem Vorfall, bei dem ein 32-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt wurde. Der 32-Jährige war vermutlich zwischen 01:00 und 02:00 Uhr in Kornwestheim am Bahnhof unterwegs und wollte mutmaßlich zum Bahnsteig gehen, um mit der S-Bahn nach Ludwigsburg zu fahren. Nach eigenen Angaben traf er in der Unterführung auf drei ihm unbekannte männliche Personen, von denen einer ihn mit einem Messer attackierte und ihm Stichverletzungen an der Handfläche sowie am Bauch beibrachte. Der 32-Jährige schaffte es anschließend offenbar noch, in seine Wohnung nach Ludwigsburg-Eglosheim zu fahren, wo er von einem Bekannten aufgefunden wurde. Der Bekannte verständigte den Rettungsdienst, der den Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde der 32-Jährige noch in der Nacht notoperiert und ist zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Die Hintergründe für die Tat sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

