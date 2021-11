Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 21.11.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Samstag, den 20.11.2021, gegen 17:25 Uhr befuhr ein 27-jähriger Goslarer mit seinem Pkw Fiat den Sachsenring, in 38667 Bad Harzburg. Im Kreuzungsbereich zur Sachsenbergstraße übersah er den von rechts kommenden und daher vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Goslarer mit seinem Pkw Toyota. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch welchen sich der 45-jährige Goslarer verletzte. Er wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus in Goslar zugeführt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren in Folge des Unfalles nicht mehr fahrbereit, weshalb sie abgeschleppt wurden. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 7.000 EUR.

i.A. Galante, POK

