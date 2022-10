Polizei Mettmann

POL-ME: Rollerfahrer bei Gefahrenbremsung verletzt - die Polizei sucht Zeugen - Haan - 2210020

Mettmann

Am Dienstagnachmittag, 04. Oktober 2022, wurde ein 62-jähriger Rollerfahrer verletzt, als er auf der Ohligser Straße in Haan bei einer Gefahrenbremsung stürzte, um eine potentielle Kollision mit einem aus einer Grundstückseinfahrt auf die Ohligser Straße einfahrenden Fahrzeug zu vermeiden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 15:20 Uhr hatte der 20-jährige Fahrer eines Mercedes Benz "fortwo" die Absicht, aus einer Grundstücksausfahrt eines Discounters auf die Ohligser Straße einzubiegen. Nach eigenen Angaben hielt er an der Sichtlinie des Einfahrtsbereiches an, ohne auf die Fahrbahn einzubiegen. Ein auf der Ohligser Straße herannahender Rollerfahrer führte eine Bremsung durch, in dessen Verlauf der 62-Jährige die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verlor und zu Boden stürzte.

Der 62-jährige Solinger wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass er nach einer medizinischen Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Rollerfahrer gab an, dass er eine Gefahrenbremsung durchgeführt habe, um einen Zusammenstoß mit dem auf die Ohligser Straße einfahrenden Mercedes Benz-Fahrer zu vermeiden. Der 20-jährige Fahrzeugführer stritt dies ab und gab an, im Einmündungsbereich ordnungsgemäß gehalten zu haben.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und bittet Zeugen, die sachdienlich Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

