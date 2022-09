Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Geldautomat gesprengt (Ergänzung)

Ludwigsburg

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5316993), sprengten am Freitagmorgen gegen 04:30 Uhr mehrere bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten einer Bankfiliale am Hans-Thoma-Platz in Sindelfingen. Zeugenangaben zufolge sollen die Täter, bei welchen es sich um drei Männer gehandelt haben soll, unmittelbar nach der Sprengung mit einem schwarzen Audi Kombi in Richtung der Autobahn geflüchtet sein. Einer der Männer hatte einen sehr dunklen Teint und trug eine Basecap. Ein weiterer trug eine helle Hose und ein dunkles Oberteil. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, an welchen auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen ohne Ergebnis. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Automat nur teilweise zerstört, wodurch keine Geldentnahme möglich war. Das Gebäude selbst wurde nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat zur fraglichen Zeit in Tatortnähe einen dunklen Audi Kombi beobachtet, der mit hoher Geschwindigkeit oder auffälliger Fahrweise unterwegs war?

Weiterhin ist interessant, ob jemand im Laufe der Nacht oder am frühen Morgen verdächtige Wahrnehmungen in Sindelfingen und Umgebung gemacht hat. Hier kommen beispielsweise auch Einbrüche in Scheunen in Frage, die eine Abstell- und Versteckmöglichkeit für das Fluchtfahrzeug hätten bieten können.

Zeugen können sich unter der zentralen Hinweisnummer 0800 1100225 an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wenden.

