Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 60-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag gegen 15:15 Uhr die Deckenpfronner Straße in Aidlingen (Ortsteil: Dachtel) in Fahrtrichtung Deckenpfronn. Hierbei kam ihm beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw der Marke Porsche ein bislang unbekannter, älterer, männlicher Pkw-Lenker im Bereich der Fahrbahnmitte entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer dem entgegenkommenden Pkw-Lenker aus und stürzte hierbei. Der unbekannte, ältere, männliche Fahrzeuglenker entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem geflüchteten Fahrzeug fand nicht statt. Beim Sturz erlitt der Radfahrer eine Kopfplatzwunde und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Weiter beschädigte der Radfahrer bei seinem Fall den geparkten Pkw der Marke Porsche. Der Sachschaden wird auf insgesamt 800 Euro geschätzt. Beim unbekannten, unfallbeteiligten Fahrzeug soll es sich um eine älteren, silberfarbenen Mercedes-Benz C-Klasse handeln. Zeugen können sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 68690, melden.

