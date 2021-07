Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Lagerfeuer macht sich selbstständig

Ludwigsburg (ots)

Ein 86-Jähriger war am Dienstag mit Garten- und Holzsägearbeiten auf seinem Gartengrundstück in der Nähe der Laiernstraße in Kirchheim am Neckar beschäftigt und entfachte zum Verbrennen von Holzresten ein Lagerfeuer. Im weiteren Verlauf sprangen die Flammen mutmaßlich auf das angrenzende Gras über und in der Folge entzündete sich dort gelagertes Holz, ein Balkenmäher, ein Anhänger, sowie die Zäune angrenzender Grundstücke. Die Feuerwehren Kirchheim, Gemmrigheim und Besigheim waren mit insgesamt 37 Einsatzkräften vor Ort und bekämpften das Feuer. Die Sachschäden sind bislang noch nicht abschließend beziffert.

