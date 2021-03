Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte war am Dienstag gegen 10:30 Uhr im Zedernweg in Gerlingen ein 85-jähriger VW-Lenker unterwegs. Beim Einparken beschädigte der Autofahrer einen geparkten VW und einen Baum. Vermutlich geriet der Senior hierdurch in Stress und fuhr im Zuge seiner Fahrt gegen einen weiteren abgestellten VW. In einer angrenzenden Böschung beschädigte der Wagen anschließend die Standleuchte der Parkplatzbeleuchtung und durchbrach im weiteren Verlauf noch einen Maschendrahtzaun, bevor das Fahrzeug letztendlich an einem Baum zum Stehen kam. Der VW des 85-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach jetzigem Kenntnisstand beläuft sie der Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro.

