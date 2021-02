Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/ Herrenberg: Auffahrunfall beim Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 53-jähriger Mercedes-Lenker am Mittwoch gegen 20:10 Uhr auf der Bundesautobahn 81 bei Herrenberg einen Fahrstreifenwechsel vollzog, kam es in der Folge zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden von insgesamt etwa 16.000 Euro und einer leichtverletzten Person. Der Mann war mit seinem Wagen auf der BAB81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Herrenberg abfahren. Hierzu wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Heck einer dort fahrenden 43-jährigen Peugeot-Lenkerin. Bei dem Zusammenprall wurde die 43-Jährige leicht verletzt. Der Peugeot war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

