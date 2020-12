Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Heilig Abend in Murr: Diebe unterwegs

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in einem Neubaugebiet in Murr mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen begangen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in die abgestellten Pkw und stahlen daraus Bargeld und kleinere Gegenstände. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel.: 07144/823060, hat die Ermittlungen übernommen.

