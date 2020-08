Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Pedelec-Fahrerin bedroht Fußgänger mit Messer

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr kam es in Asperg auf dem Gehweg der Stuttgarter Straße zwischen den Einmündungen der Beliner Straße und Kornwestheimer Straße zu einem Konflikt zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Fußgänger. Der 72-jährige Fußgänger war in Begleitung seiner Ehefrau und hatte die Pedelec-Fahrerin gebeten, anstatt verkehrswidrig den Gehweg doch besser die Fahrbahn zu benutzen. Die Pedelec-Fahrerin soll hierauf ein Messer, bei dem es sich mutmaßlich um ein Taschenmesser handelte, aus ihrer Tasche gezogen und den Fußgänger damit bedroht haben. Dessen Ehefrau zog ihn zur Seite auf die Fahrbahn und die Unbekannte setzte ihre Fahrt auf dem Gehweg in Richtung Königstraße fort. Die Pedelec-Fahrerin soll älter als 30 Jahre, etwa 170cm groß und korpulent sein und hellbraunes nackenlanges Haar haben. Sie war dunkel gekleidet. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein möglicherweise graues, unauffälliges Pedelec gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 62033, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell