POL-LB: Freudental, Tamm, Bönnigheim: Unfallflucht; Löchgau; Sachbeschädigung im Bürgergarten

Freudental: Unfallflucht

Zwischen Samstag 10.00 Uhr und Sonntag 09.30 Uhr kam es in Freudental in der Gartenstraße, Ecke Rosenweg, zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen dort abgestellten VW und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

Tamm: Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Freitag 17.00 Uhr und Sonntag 18.00 Uhr in der Heilbronner Straße, Höhe Lauffener Weg, in Tamm eine Unfallflucht verübte. Vermutlich beim Einparken stieß der Unbekannte gegen einen geparkten Mazda und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141/601014, bittet um Hinweise.

Bönnigheim: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht im Sachsenheimer Weg in Bönnigheim ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gegen einen noch unbekannten LKW-Lenker. Dieser bog am Montag gegen 10.45 Uhr vom Sachsenheimer Weg nach rechts in die Sophie-La-Roche-Straße ab. Als das Heck des LKW ausschwenkte, streifte der dort angebrachte Hubwagen einen Mercedes, der am Straßenrand stand. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der noch unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07142/405-0 bei der Polizei zu melden.

Löchgau: Sachbeschädigung im Bürgergarten

Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung gegen einen noch unbekannten Täter. Zwischen Freitag 12.00 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr beschädigte ein noch Unbekannter eine Bronzestatue, die sich im Löchgauer Bürgergarten befindet. Es handelt sich hierbei um einen Esel, dessen Schwanz mutmaßlich durch Gewalteinwirkung abgetrennt und schließlich entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

