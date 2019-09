Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Blitzeinbruch Zigaretten gestohlen

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Am frühen Freitagmorgen (1.27 Uhr) brachen drei vermummte Männer den Eingangsbereich zu einer Bäckerei in einem Einkaufszentrum an der Kölner Straße auf. Weiterhin gingen die Einbrecher mit brachialer Gewalt gegen weitere Rolltore und Absperrungen innerhalb des Gebäudes vor. Ihr Ziel war ein Tabakladen im Innenraum des Einkaufszentrums. Hier schlugen die Diebe mehrere Vitrinen ein und entwendeten Zigarettenstangen. Der vorläufige Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Für ihre Zu- und Abfahrt zum Tatort nutzten die Männer einen dunklen Ford Focus.

