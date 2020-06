Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Sindelfingen und in Nufringen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitag zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr in der Böblinger Straße in Sindelfingen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen Audi, der auf einem Baumarktparkplatz stand. Anschließend fuhr der Verursacher davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Nufringen: Audi beschädigt

Auf derzeit ungeklärte Art und Weise beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der am Freitag zwischen 05:00 Uhr und 11:30 Uhr im Rößeweg in Nufringen auf dem Parkplatz eines Metallbauunternehmens abgestellt war. Durch den Zusammenstoß wurde die hintere Tür auf der Beifahrerseite beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Unbekannte machte sich im Anschluss aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

