Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugen nach Spuckattacke in Großsachsenheim gesucht; Schwerverletzter Radfahrer in Murr; Sachbeschädigung in Remseck am Neckar und in Besigheim; Diebstahl in Schwieberdingen

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim-Großsachsenheim: Spuckattacke - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag gegen 05:55 Uhr war eine 61-jährige Radfahrerin auf der Heinrich-Heine-Straße in Großsachsenheim unterwegs und wollte in den dortigen Kreisverkehr zur Goethestraße in Richtung Industriegebiet einfahren. Von links näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein noch ungekannter Fußgänger, der die Heinrich-Heine-Straße überqueren wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Fußgänger wegen der Radfahrerin kurz stehen bleiben. Offenbar war er hierbei so erbost, dass er in ihre Richtung spuckte. Ob bei der Spuckattacke die 61-jährige Frau auch getroffen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die schockierte Radfahrerin setzte daraufhin ihre Fahrt fort und verständigte die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann handeln, der etwa 185 cm groß ist. Zur Tatzeit trug er einen Bart und eine Jacke mit Kapuze. Der Polizeiposten Sachsenheim ermittelt wegen versuchter Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, bzw. Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Tel. 07147 27406-0 zu melden.

Murr: Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Mutmaßlich weil ein 38-Jähriger die Vorfahrt eines 55-Jährigen missachtete, ereignete sich am Donnerstag gegen 07:20 Uhr in Murr ein Verkehrsunfall. Der 38-jährige Renault-Lenker befuhr die Bietigheimer Straße in südwestlicher Richtung und fuhr im weiteren Verlauf in einen Kreisverkehr ein. Dabei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den 55-jährigen Radfahrer, der von der Straße "Bei der Bergkelter" kommend in den Kreisverkehr eingefahren war. Der Radfahrer wurde in der Folge von dem Renault erfasst und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Remseck am Neckar-Pattonville: Dacia beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Mittwoch 22.00 Uhr und Donnerstag 08.30 Uhr einen geparkten Dacia in der Columbusstraße in Pattonville. Der Unbekannte schlug hierbei die Heckscheibe ein, wodurch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/ 1313-0, entgegen.

Besigheim: PKW zerkratzt

Am Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und 17.30 Uhr wurde im Rathausparkhaus in der Amtsgerichtsgasse in Besigheim ein abgestellter Ford von einem Unbekannten zerkratzt. Die komplette Fahrerseite wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich beim Polizeiposten Besigheim, Tel.: 07143/ 40508-0.

Schwieberdingen- Kompletträder gestohlen

Unbekannte Täterschaft entwendete am Mittwoch zwischen 06.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Schwieberdingen vier Winterräder auf Alufelgen, die auf einem Tiefgaragenstellplatz gelagert waren. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel.: 07150/ 31245, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

