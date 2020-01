Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Unfall auf der L 1115

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg nach einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 10.50 Uhr auf der Landesstraße 1115 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim ereignete. Eine 71 Jahre alte Peugeot-Lenkerin, die auf der L 1115 in Richtung Mundelsheim unterwegs war, übersah vermutlich aufgrund Unachtsamkeit eine für sie geltende rote Ampel. Ein 24-jähriger Opel-Fahrer hatte nahezu zeitgleich die Autobahn von Heilbronn kommend an der Anschlussstelle Mundesheim verlassen und wollte mutmaßlich bei "grün" auf die L 1115 einbiegen. In der Folge kollidierten die beiden PKW miteinander. Durch den Aufprall wurde der Peugeot nach links abgewiesen und streifte einen noch unbekannten LKW-Fahrer, der in Fahrtrichtung Großbottwar verkehrsbedingt an einer roten Ampel warten musste. Die 71-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls vor Ort, kam jedoch nicht zum Einsatz. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei führte im Anschluss an die Abschleppmaßnahmen Straßenreinigungsarbeiten durch. Während der Unfallaufnahme waren die Autobahnanschlussstelle Mundelsheim aus Richtung Heilbronn kommend und die L 1115 aus Richtung Ottmarsheim bzw. Mundelsheim kommend bis gegen 14.20 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Mundelsheim und Großbottwar befanden sich mit insgesamt 29 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei bittet insbesondere den noch unbekannten LKW-Lenker sich unter Tel. 0711/6869-0 zu melden.

