Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden, 12-Jähriger bei Unfall schwer verletzt, Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Zwischen Montag 22.30 Uhr und Dienstag 17.45 Uhr verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Otto-Hahn-Straße in Maichingen eine Unfallflucht. Der Unbekannte, der möglicherweise mit einem LKW unterwegs war, streifte einen Mercedes, der am Fahrbahnrand stand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Sindelfingen: 12-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstag gegen 16.20 Uhr kam es in der Guttenbrunnstraße in Sindelfingen zu einem Unfall zwischen einer 41 Jahre alten PKW-Lenkerin und einem 12 Jahre alten Fußgänger. Die Opel-Fahrerin befuhr die Guttenbrunnstraße von der Donauschwabenstraße kommend. Auf Höhe einer Bushaltestelle querte der 12 Jahre alte Junge die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf kam es zu dem Unfall zwischen den beiden Beteiligten. Der Junge wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte schließlich auf die Straße. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Da der Unfallhergang abschließend noch nicht geklärt werden konnte, bittet die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, Zeugen sich zu melden.

Sindelfingen: Vorfahrtsunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 10.30 Uhr in der Maichinger Straße in Sindelfingen ereignete. Eine 41-jährige BMW-Fahrerin wollte von der Tulpenstraße in die Maichinger Straße abbiegen und übersah hierbei wohl einen 26 Jahre alten Skoda-Lenker, der die Maichinger Straße in Richtung Wurmbergstraße befuhr. In der Folge nahm die 41-Jähirge dem 26 Jahre alten Mann die Vorfahrt und die beiden Autos kollidierten miteinander. Der Skoda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell