Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Hochberg: Motorroller entwendet

Ludwigsburg (ots)

Im Rossbergweg in Hochberg entwendete ein bislang unbekannter Täter am Dienstag zwischen 08.00 und 19.00 Uhr einen metallic blauen Motorroller der Marke Piaggio. Der Roller, der eine Ludwigsburger Zulassung hat, war mit einem Lenkradschloss gesichert und stand vor einem Wohnhaus in einer Garagenzufahrt. Der Wert des Zweirads dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck, Tel. 07146 28082-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell