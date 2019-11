Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unbekannter Mann entblößt sich vor Seniorin; Möglingen: Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Hemmingen: Unbekannter Mann entblößt sich vor Seniorin

Ein etwa 20-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 15:00 Uhr in der Eberdinger Straße unterhalb des Fußballplatzes am Seedamm am Ortsrand von Hemmingen gegenüber einer älteren Frau Ortsrand als Exhibitionist aufgetreten. Er saß mit heruntergelassener Hose auf einer dortigen Parkbank und sprach die Frau in aktzentfreiem Deutsch an. Als sie dann damit drohte die Polizei zu rufen, ergriff der dunkel gekleidete Unbekannte die Flucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter 07156/4352-0 entgegen.

Möglingen: Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Am Dienstagabend gegen 20:40 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw im Kreisverkehr im Zentrum von Möglingen auf Höhe des Rathauses. Eine 53-jährige VW-Lenkerin fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah mutmaßlich den dort fahrenden Toyota eines 78-jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der Toyota abgewiesen und prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen Fahnenmast. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschadenbeläuft sich auf rund 17.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

