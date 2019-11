Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Böblingen; Einbruch in Holzgerlingen und in Waldenbuch

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfallflucht im Hinterhof

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Audi, der am Dienstag zwischen 08.45 und 12.15 Uhr in der Seegasse in Böblingen in einem Hinterhof abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

Holzgerlingen: Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag zwischen 07.20 und 19.45 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in Holzgerlingen sein Unwesen. In einem Wohngebiet, das sich im Bereich der Lichtensteinstraße befindet, hebelte der Unbekannte an einem Wohnhaus die Terrassentür auf. Anschließend betrat er das Gebäude und durchsuchte die Räume. Hierbei fand der Einbrecher offenbar nichts Stehlenswertes vor und suchte wieder das Weite. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Waldenbuch: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstag zwischen 15.10 und 20.20 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Goethestraße in Waldenbuch. Über ein Terrassengeländer kletterte der Unbekannte auf einen höhergelegenen Balkon. Dort hebelte er eine Balkontür auf und betrat anschließend das Haus. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet. Auf seiner Suche nach Wertvollem fiel dem Täter diverse Schmuckstücke und Bargeld in die Hände. An der Balkontür entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell