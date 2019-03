Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Hagenow (ots)

In Hagenow ist am Freitagvormittag ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 88-jährige Fahrradfahrer gegen 09:00 Uhr in der Rudolf- Tarnow- Straße von einem abbiegenden Auto erfasst. Dabei stürzte der Fahrradfahrer und zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Das Unfallopfer kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Unfallhergang.

