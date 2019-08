Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 45-Jähriger pöbelt in der S-Bahn und leistet Widerstand; Bönnigheim: Unbekannter belästigt 14-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: 45-Jähriger pöbelt in der S- Bahn und leistet dann Widerstand

Für einen 45 Jahre alten Mann endete der Montagabend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ditzingen. Gegen 19.45 Uhr fiel er unangenehm in einer S-Bahn aus Richtung Stuttgart auf, da er Fahrgäste und Personal angepöbelt hatte. Am Bahnhof in Korntal wurde er durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Strohgäubahn des Abteils verwiesen. Zeitgleich war die Polizei alarmiert worden. Die Beamten trafen den lauthals herum grölenden und aggressiven 45-Jährigen schließlich am Bahnhof an und kontrollierten ihn. Einem Platzverweis kam er nur widerwillig nach. Beim Weggehen beleidigte er darüber hinaus auch die beiden eingesetzten Polizisten. Nach kurzer Zeit überprüften diese den Bahnhof ein weiteres Mal, wobei sie wieder auf den 45-Jährigen trafen. Einen zweiten Platzverweis kommentierte der Mann wieder mit Beleidigungen und dem Zeigen des Hitlergrußes. Nur wenige Minuten danach tauchte er wieder am Bahnhof auf. Er nahm seine Brille ab und eine aggressive Körperhaltung ein, als er die Polizisten, die zwischenzeitlich Verstärkung angefordert hatten, bemerkte. Der 45-Jährige sollte in Gewahrsam genommen werden und wurde von den Polizisten hierzu zu Boden gebracht, wobei er sich heftig wehrte. Einer der Polizisten erlitt leichte Verletzungen. Auch während des Transports zum Polizeirevier mussten sich die Beamten verschiedenste Beleidigungen anhören. Da der Mann versuchte die Polzisten zu bespucken, wurde ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt. In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ditzingen gab er zunächst vor, kooperativ zu sein, wobei er plötzlich nach einem der Polizeibeamten schlug. Dieser Angriff konnte jedoch abgewehrt werden. Den Rest des Abends und die Nacht musste der 45-Jährige in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Er muss nun mit einer Anzeige unter anderem wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen rechnen.

Bönnigheim-Hofen: Unbekannter belästigt 14-Jährige

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Samstag gegen 15.50 Uhr in Bönnigheim-Hofen auf dem Kirchplatz in der Pfarrstraße ein 14 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt hat. Die Jugendliche war im Begriff Zeitungen auszutragen, als sie der Mann zunächst ansprach, sie dann umarmte und auf die Wange küsste. Das Mädchen versuchte zu flüchten, doch der Unbekannte griff ihren Arm und hielt sie fest. Sie konnte sich schließlich befreien und rannte nach Hause. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahren alt und etwa 175 cm groß sein. Er hat braune Haare und trug ein rotes T-Shirt und eine Jeans. Beide Kleidungsstücke waren zu weit. Möglicherweise sind bei dem Unbekannten körperliche Einschränkungen vorhanden, die seinen Gang und sein Gesicht auffällig erscheinen lassen. Darüber hinaus habe er ständig "Ja" gesagt. Zeugen und Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-9, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

