Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfälle auf der BAB 8 Gemarkung Leonberg und in Weissach

Ludwigsburg (ots)

Lkw-Unfall auf der Autobahn A8: Am Dienstag gegen 15.50 Uhr kam es auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker wechselte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, vom rechten auf den danebenliegenden Fahrstreifen. Der dort fahrende MAN-Sattelzug eines 26-Jährigen musste stark abgebremst werden um eine Kollision zu vermeiden. Ein dahinter fahrender 37-jähriger Lkw-Lenker konnte seinen MAN bis zum Stillstand abbremsen und kam hinter der Sattelzugmaschine zum Stehen. Der nachfolgende 56-jährige Fahrer eines Daimler-Benz-Lkw erkannte die Situation zu spät und fuhr dem stehenden MAN hinten auf, welcher wiederum auf den Sattelzug des 26-Jährigen geschoben wurde. An den drei Lkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro. Während der MAN-Lkw abgeschleppt werden musste blieben die anderen beiden fahrbereit. Mehrere Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn mussten während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu elf Kilometern.

Unter Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen: Am Mittwoch gegen 00.50 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit einem Porsche Carrera die Landstraße 1177 zwischen Mönsheim und Weissach, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Im dortigen Grünstreifen beschädigte er zuerst ein großes Hinweisschild inklusive Verankerung und im Anschluss ein Verkehrszeichen, bevor er auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung zu stehen schien, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 31.000 Euro. Da die Unfallstelle ausgeleuchtet werden musste und Betriebsstoffe ausliefen war die Feuerwehr Weissach mit zwei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz.

