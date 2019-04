Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Unfall auf der K 1075; Renningen: Unfall beim Wenden; Waldenbuch: PKW überschlägt sich

Deckenpfronn: Unfall auf der K 1075

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 14.50 Uhr auf der Kreisstraße 1075 bei Deckenpfronn ereignete. Ein 41 Jahre alter BMW-Lenker wollte aus Richtung Gärtringen kommend nach links auf die Gärtringer Straße in Richtung Deckenpfronn abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei einen 39-jährigen Mann in einem Ford, der ihm auf der K 1075 entgegenkam. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Renningen: Unfall beim Wenden

Vermutlich weil er auf der Bundesstraße 295 wenden wollte, war ein 20 Jahre alter Mini-Fahrer am Montag gegen 23.00 Uhr auf Höhe der Abzweigung in Richtung Leonberg-Warmbronn in einen Unfall verwickelt. Der 20-Jährige befuhr die rechte Spur der B 295 in Richtung Leonberg, als er verbotswidrig zum Wenden ansetzte und hierbei einen ebenfalls 20-Jährigen übersah, der mit seinem BMW auf der linken Spur in die gleiche Richtung unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Mini wurde über die Gegenspur in den Seitenstreifen geschleudert. Die Freiwillige Feuerwehr Renningen befand sich mit drei Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort und kümmerte sich um das Ausleuchten der Unfallstelle. Glücklicherweise gab es keine Verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf etwa 25.000 Euro. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Waldenbuch: PKW überschlägt sich

Am Dienstag gegen 08.30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1208 zwischen Dettenhausen (Landkreis Tübingen) und Waldenbuch ein Unfall, bei dem sich ein Opel überschlug. Ein 24-jähriger Fahrer war mit seinem gleichaltrigen Beifahrer in Richtung Waldenbuch unterwegs, als er wohl kurz durch das Navigationsgerät abgelenkt war. Dies führte dazu, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet. Von dort wurde der Opel nach links zurück auf die Fahrbahn geschleudert und überschlug sich seitlich. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in Krankenhäuser. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergemaßnahmen war die L 1208 bis gegen 10.35 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 18.000 Euro belaufen.

