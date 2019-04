Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Pleideslheim: Mercedes gerät in Brand; Bietigheim-Bissingen: Motorhaube demontiert und gestohlen; Besigheim: Einbruch in Tankstelle; Remseck am Neckar: Diebe suchen Tiefgarage mehrmals heim

Ludwigsburg (ots)

BAB 81/Pleidelsheim: Mercedes gerät in Brand

Am Dienstag gegen 06.50 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord zu einem Fahrzeugbrand. Ein 51 Jahre alter Mercedes-Fahrer war mit einer 50-jährigen Beifahrerin und einem 30 Jahre alten Mitfahrer in Richtung Stuttgart unterwegs, als er plötzlich Rauch bemerkte. Unverzüglich hielt er den Mercedes auf dem Seitenstreifen an und alle Insassen verließen das Fahrzeug. Durch mehrere Verkehrsteilnehmer gingen im weiteren Verlauf Notrufe bei der Polizei und der Feuerwehr ein. Die Freiwillige Feuerwehr Pleidelsheim rückte mit 13 Wehrleuten und drei Fahrzeugen aus und löschte den brennenden Motorraum. Hierzu mussten zwei der drei vorhandenen Fahrspuren bis gegen 09.30 Uhr gesperrt werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Motorhaube demontiert und gestohlen

In der Nacht zum Dienstag trieben bislang unbekannte Täter in der Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen ihr Unwesen. Die Diebe begaben sich auf das Gelände eines Autohauses und schlugen die Seitenscheibe eines Opel ein. So gelangten sie ins Innere des Fahrzeugs, öffneten mutmaßlich die Motorhaube, demontierten diese und ließen das Fahrzeugteil anschließend mitgehen. Möglicherweise lösten sie die Alarmanlage des Wagens aus. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 600 Euro geschätzt. Der Wert der Motorhaube liegt bei etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Besigheim: Einbruch in Tankstelle

Auf Zigaretten und Bargeld hatten es Einbrecher wohl abgesehen, die zwischen Montag 22.00 Uhr und Dienstag 05.00 Uhr in eine Tankstelle in der Lutzstraße in Besigheim einbrachen. Den Tätern gelang es sich über einen Hintereingang Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Darüber hinaus manipulierten sie die Alarmanlage. Sie stahlen einen etwa vierstelligen Bargeldbetrag und rund 50 Packungen Zigaretten im Wert von etwa 350 Euro. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Remseck am Neckar-Aldingen: Diebe suchen Tiefgarage mehrmals heim

In der Nacht von Montag auf Dienstag suchten noch unbekannte Täter eine Tiefgarage in der Hohenheimer Straße in Aldingen heim. Die Garage gehört zu einem Mehrfamilienhaus. Von einem der Stellplätze entwendeten die Unbekannten einen Satz Komplettwinterräder im Wert von etwa 1.400 Euro. Bereits zwischen Freitag, 19. April, und Samstag, 20. April, wurden aus der gleichen Tiefgarage zwei Sätze Räder gestohlen, deren Wert sich auf einen ebenfalls vierstelligen Betrag beläuft. Doch damit nicht genug. Die Polizei registrierte dort eine weitere Tat. Vom 10. auf den 11. April trieben möglicherweise dieselben Diebe schon einmal ihr Unwesen in dieser Garage (wir berichteten am 12. April). Damals ließen sie einen Satz Sommerräder mitgehen. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

