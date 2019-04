Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Exhibitionist ertappt; Sindelfingen: aggressiver 34-Jähriger randaliert und legt sich mit der Polizei an; Magstadt: 31-Jähriger entblößt sich auf einem Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Exhibitionist ertappt

Ein 31 Jahre alter Mann wurde am Montag gegen 14.00 Uhr, nachdem er in Leonberg in der Nähe des Bahnhofs in exhibitionistischer Weise aufgetreten war, auf frischer Tat von Polizeibeamten ertappt. Kurz zuvor waren zwei 31 und 49 Jahre alte Frauen Opfer des Mannes geworden. Der Tatverdächtige stand mit heruntergelassener Hose auf einem Fußweg in Verlängerung der Straße "Schweizermühle" in Richtung des Bahnhofs und manipulierte an seinem Geschlechtsteil, während die beiden Frauen an ihm vorbeigingen bzw. vorbeiradelten. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg konnte den 31-Jährigen schließlich im Rahmen der Fahndung in der Nähe des Tatorts feststellen und nahm ihn vorläufig fest. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlung rechnen und wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Sindelfingen: aggressiver 34-Jähriger randaliert und legt sich mit der Polizei an

Gleich mit mehreren Personen suchte ein 34 Jahre alter Mann am Montag gegen 19.30 Uhr in Sindelfingen Streit. Zunächst befand er sich in einem Imbiss in der Mercedesstraße und rauchte dort trotz Verbots. Ein Gast alarmierte hierauf die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, befand sich die Person bereits in einem benachbarten Einkaufsmarkt. In der Obst- und Gemüseabteilung hatte er Waren zerquetscht. Darüber hinaus hatte er Waren gestohlen bzw. im Bereich des Markts gegessen, ohne sie zu bezahlen, und sogar einen Kunden angegriffen, der jedoch glücklicherweise nicht verletzt worden war. Die Polizeibeamten forderten den 31-Jährigen, der sich noch am Bäckereitresen aufhielt, auf, seine Jacke zu öffnen und sich auszuweisen. Hierbei kam eine Packung Würste zum Vorschein, die er mutmaßlich in dem Markt gestohlen hatte. Da er vorgab, keine Ausweispapiere bei sich zu haben, sollte der Mann durchsucht werden. Im weiteren Verlauf steigerte sich seine Aggressivität. Mehrmals näherte er sich einer Polizistin, obwohl er aufgefordert wurde Abstand zu halten. Schließlich mussten dem 34-Jährigen Handschließen angelegt werden. Bei seiner Durchsuchung stellte ein Polizist eine gebrauchte Spritze in einer der Hosentaschen fest, die sichergestellt wurde. Währenddessen begann der Mann herum zu spucken, so dass ihm ein Mundschutz angelegt werden musste. Im Streifenwagen, mit dem er anschließend zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht wurde, beleidigte er die Polizisten und drohte ihnen. Gegen seine Ingewahrsamnahme wehrte sich der Tatverdächtige und musste in die Gewahrsamseinrichtung getragen werden, da er sich weigerte zu laufen. Im Innern des Polizeireviers bewarf er darüber hinaus einen Beamten mit einem blutverschmierten Taschentuch, das er aus seiner Unterhosen gezogen hatte. Die Polizisten alarmierten im Zuge dessen einen Rettungswagen, der den mutmaßlich drogenabhängigen Mann unter Polizeibegleitung in eine psychiatrische Einrichtung brachte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einer Reihe verschiedener Straftaten.

Magstadt: 31-Jähriger entblößt sich auf Parkplatz

Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen 31-Jährigen, der am Montag gegen 23.20 Uhr nackt auf einem Parkplatz entlang der Landesstraße 1189 auf Höhe "Oberes Hölzertal" im Bereich Magstadt gestanden haben soll. Einem 44-jährigen Autofahrer war der vollständig entkleidete Mann, der am Straßenrand stand und wohl masturbierte, während dem Vorbeifahren aufgefallen. Der Autofahrer alarmierte unverzüglich die Polizei. Als Beamte des Polizeireviers Sindelfingen auf dem Parkplatz eintrafen, führte der Mann weiterhin die durch den Zeugen geschilderten Handlungen aus. Als er schließlich wohl den Streifenwagen als solchen erkannte, stieg er in einen geparkten PKW ein und zog sich zügig etwas über. Der Tatverdächtige muss mit einer Anzeige wegen Exhibitionismus rechnen. Die Kriminalpolizei, Tel. 07031/13-00, bittet nun weitere Zeugen sich zu melden.

