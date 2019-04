Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Stadtgebiet

Einbrüche in drei Kindergärten

Coesfeld (ots)

Gleich drei Kindergärten suchten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Olfen heim. In allen drei Fällen hebelten sie Nebeneingangstüren auf und gelangten so in die Gebäude. Diese durchsuchten sie anschließend nach Wertgegenständen. In allen drei Fällen konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung keine abschließenden Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Kindergärten befinden sind in der Von-Vincke-Straße, dem Eckernkamp und dem Reiner-Klimke-Weg. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell