POL-COE: Olfen, Lammerkamp, Hullern/ BMW gestohlen und ausgeschlachtet

Coesfeld (ots)

Den hochwertigen BMW M 6 eines 36-jährigen Olfeners stahlen Unbekannte in der vergangenen Nacht 16.04.19, 22 Uhr bis 17.04.19, 05.50 Uhr) am Lammerkamp in Olfen. Wahrscheinlich unter Nutzung einer technischen Reichweitenverlängerung des Keyless-Go-Systems konnten die Täter mit dem Wagen davonfahren. Am Morgen fand ein Spaziergänger den ausgeschlachteten BMW um 07.50 Uhr in einem Wald am Alten Postweg in Hullern. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, Keyless-Go-Schlüssel möglichst an der dem Auto abgewandten Seite des Hauses, idealerweise in einer Metalldose, abzulegen. Mit der Nutzung technischer Hilfsmittel kann der Elektronik des Fahrzeugs vorgegaukelt werden, dass sich der im Haus befindliche Schlüssel im Wagen befindet. Das Auto lässt sich dann ohne weitere Einschränkungen einer Wegfahrsperre nutzen.

